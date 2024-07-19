Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitlerini derledik.

Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri - 1

19 Temmuz tarihli cuma namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cuma namazı saatlerini inceliyor. İşte, 19 Temmuz 2024 İstanbul Ankara İzmir Cuma namazı saatleri...

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Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden illerin cuma namazı vakitlerini öğrenmek mümkün. 


İSTANBUL: 13:15

ANKARA:13:00

İZMİR:13:23

ADANA: 12.50

CUMA NAMAZI VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri - 3

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).
İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

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