Cuma namazı vakitleri (19 Temmuz) Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitlerini derledik.
19 Temmuz tarihli cuma namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cuma namazı saatlerini inceliyor. İşte, 19 Temmuz 2024 İstanbul Ankara İzmir Cuma namazı saatleri...