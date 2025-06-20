Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre öğle ezanı ile birlikte camilere akın edecek olan Müslümanlar için bu vakit büyük önem taşıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta? - 1

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadet günlerinden biri olan Cuma gününe kısa bir süre kaldı. Her hafta büyük bir manevi hazırlıkla beklenen Cuma namazı, 20 Haziran 2025 Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından cemaatle eda edilecek. Vatandaşlar, bulundukları şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre il il Cuma saati bilgileri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta? - 2

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI

Diyanet verilerine göre 20 Haziran 2025 günü İstanbul’da öğle ezanı saat 13.11’de okunacak ve Cuma namazı bu vakitte cemaatle kılınacak.

Başkent Ankara’da ise Cuma namazı 12.55’te başlayacak.

Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta? - 3

Diğer Bazı İller İçin Cuma Namazı Vakitleri:

İzmir: 13.18

Bursa: 13.10

Antalya: 13.11

Trabzon: 12.45

Gaziantep: 12.46

Konya: 13.01

Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta? - 4

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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