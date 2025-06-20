Cuma namazı vakitleri 20 Haziran: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre öğle ezanı ile birlikte camilere akın edecek olan Müslümanlar için bu vakit büyük önem taşıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için haftanın en önemli ibadet günlerinden biri olan Cuma gününe kısa bir süre kaldı. Her hafta büyük bir manevi hazırlıkla beklenen Cuma namazı, 20 Haziran 2025 Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından cemaatle eda edilecek. Vatandaşlar, bulundukları şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre il il Cuma saati bilgileri belli oldu.