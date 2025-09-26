Cuma namazı vakitleri 26 Eylül: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek?

Milyonlarca vatandaşın camilere akın ettiği cuma namazı için gözler bu haftaki saatlere çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre İstanbul’da cuma namazı bugün 13.01’de kılınacak. Diğer illerde ise cuma namazı saatleri şehirlerin ezan vakitlerine göre farklılık gösterecek.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı öncesinde vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerini inceliyor. Türkiye genelinde camilerde yoğun katılımın beklendiği bu mübarek günde, vatandaşların bulundukları şehre göre namaz vakitlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Bugün İstanbul’da cuma namazı 13.01’de, Ankara’da 12.45’de, İzmir’de ise 13.08’de, Eskişehir'de 12.54'de kılınacak. Diğer tüm illerin namaz vakitleri "https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. 

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ 

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Cuma namazının bitiş saati diye net bir vakit yoktur. Çünkü cuma namazı, öğle ezanından sonra hutbe ile başlar ve iki rekât farz namazın kılınmasıyla sona erer.

⏱️ Yani camiye bağlı olarak hutbenin uzunluğuna göre cuma namazı genellikle 20–30 dakika içinde tamamlanır.

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MI?

Kadınların, dini konularda aydınlanmak ve yapılan va'zlardan yararlanmak üzere camilere gelmeleri yararlı olduğu gibi cuma namazını kılmaları halinde de ayrıca o günün öğle namazını kılmalarına gerek olmadığı bilinmektedir.

Kadınlara cuma namazının farz olduğunu söyleyenler, Kur'an-ı Kerim'de aksinin yer almamış olmasını ve kadınlara cuma namazının farz olmadığı hakkmdaki hadis-i şeriflerin, bazı alimlerce sened yönünden sıhhatinde tereddüt edilmiş bulunmasını, gerekçe göstermekte iseler de; İslâm müctehidleri arasında kadınlara cuma namazının farz olmadığı konusunda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Kaldı ki, Peygamberimizden günümüze kadar da uygulama ameli tevatür halinde böyle olmuştur. Bu konudaki en önemli dayanak da budur.

