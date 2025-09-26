Cuma namazı vakitleri 26 Eylül: Cuma namazı saat kaçta başlayacak/bitecek?
Milyonlarca vatandaşın camilere akın ettiği cuma namazı için gözler bu haftaki saatlere çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre İstanbul’da cuma namazı bugün 13.01’de kılınacak. Diğer illerde ise cuma namazı saatleri şehirlerin ezan vakitlerine göre farklılık gösterecek.
Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı öncesinde vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerini inceliyor. Türkiye genelinde camilerde yoğun katılımın beklendiği bu mübarek günde, vatandaşların bulundukları şehre göre namaz vakitlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.