Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri
Cuma namazı vakitleri araştırmaları erken saatlerden itibaren başladı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, cuma namazı saatleri için bulundukları ilin imsakiye bilgilerini inceliyor. Cuma namazı saati illere göre farklılık gösteriyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak. İşte il il cuma namazı saatleri....
Cuma namazına yönelik saat araştırmaları başladı. 2024 eylül ayının son cuma namazı, 27 Eylül'de öğle ezanı ile beraber eda edilecek. Bu manevi günün atmosferi içinde cuma namazını kaçırmak istemeyen insanlar, ikamet ettikleri şehirlerin cuma namazı saatlerine odaklandı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?