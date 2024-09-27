Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri

Cuma namazı vakitleri araştırmaları erken saatlerden itibaren başladı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, cuma namazı saatleri için bulundukları ilin imsakiye bilgilerini inceliyor. Cuma namazı saati illere göre farklılık gösteriyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak. İşte il il cuma namazı saatleri....

Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri - 1

Cuma namazına yönelik saat araştırmaları başladı. 2024 eylül ayının son cuma namazı, 27 Eylül'de öğle ezanı ile beraber eda edilecek. Bu manevi günün atmosferi içinde cuma namazını kaçırmak istemeyen insanlar, ikamet ettikleri şehirlerin cuma namazı saatlerine odaklandı. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı saat 13.00'te kılınacak. İzmir'de saat 13.07'de kılınacak. Ankara'da ise saat 12:45'de kılınacak.

Bursa'da cuma namazı saat ise 13.00 olarak açıklandı. Adana'da ise 12:35'de cuma namazı kılınmış olacak.

Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazı vakitleri 27 Eylül: Cuma namazı saat kaçta? İl il (Ankara, İstanbul, İzmir) cuma namazı saatleri - 4

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10). Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

DAHA FAZLA GÖSTER