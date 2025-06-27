Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde cuma namazı ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerini inceliyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 1

Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet zamanı olan Cuma namazı, her hafta olduğu gibi bu hafta da camileri dolduracak. 27 Haziran Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca kişi cuma namazını eda etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre il il cuma namazı vakitleri belli oldu. Namaza gitmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirde ezanın saat kaçta okunacağını ve cuma namazının hangi saatte kılınacağını merak ediyor. İşte 27 Haziran 2025 Cuma namazı saatlerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 2

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da 27 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de 27 Haziran Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 3

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da 27 Haziran Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Bursa'da 27 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 4

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).
Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? - 5

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

DAHA FAZLA GÖSTER