Cuma namazı vakitleri 27 Haziran: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde cuma namazı ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerini inceliyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için haftalık bir buluşma ve ibadet zamanı olan Cuma namazı, her hafta olduğu gibi bu hafta da camileri dolduracak. 27 Haziran Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca kişi cuma namazını eda etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre il il cuma namazı vakitleri belli oldu. Namaza gitmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirde ezanın saat kaçta okunacağını ve cuma namazının hangi saatte kılınacağını merak ediyor. İşte 27 Haziran 2025 Cuma namazı saatlerine dair detaylar...