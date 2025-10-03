Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı bugün kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı bugün kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı namaz vakitlerine göre cuma namazı, öğle ezanı ile birlikte başlayacak. Hutbenin ardından kılınan iki rekât farz ve dört rekât sünnet ile birlikte ortalama 45-50 dakika sürecek. Her ilde öğle ezanı vakti farklı olduğundan, cuma namazı başlangıç saati de şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin resmi namaz vakitlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 2

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Bugün İstanbul’da cuma namazı 12.58’de, Ankara’da 12.43’de, İzmir’de ise 13.06’da, Eskişehir'de 12.52'de kılınacak. Diğer tüm illerin namaz vakitleri "https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/" adresinden paylaşıldı.

Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 3

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı akil, baliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 4

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezân, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezândı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezânın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.


Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 5

Hz. Osman (r.a.) döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezânın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezân okutulmaya başlandı. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) uygulaması olan iç ezânın da okunmasına devam edildi. (Kâsânî, Bedâ’i, 1/152)

DAHA FAZLA GÖSTER