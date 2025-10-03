Cuma namazı vakitleri 3 Ekim: Cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı bugün kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma namazı bugün kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı namaz vakitlerine göre cuma namazı, öğle ezanı ile birlikte başlayacak. Hutbenin ardından kılınan iki rekât farz ve dört rekât sünnet ile birlikte ortalama 45-50 dakika sürecek. Her ilde öğle ezanı vakti farklı olduğundan, cuma namazı başlangıç saati de şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin resmi namaz vakitlerini kontrol etmeleri gerekiyor.