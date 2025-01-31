Cuma namazı vakitleri 31 Ocak: Bugün cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri
Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma namazı saatini bekliyor. Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, bulundukları ilin cuma namazı saatini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresini ziyaret ediyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Cuma namazı, camileri dolduracak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre, şehir şehir Cuma namazı saatleri belli oldu. İşte detaylar ve bulunduğunuz ildeki namaz vakitleri…