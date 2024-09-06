Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları

Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İ

Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları - 1

Eylül ayının ilk cuma namazı vakitleri için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet tarafından paylaşılan takvimle il il cuma namazı saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları - 2

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı. 

Cuma namazı 6 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da 13:07'de Ankara'da 12:52'de İzmir'de 13:15'te Adana'da 12:42'de Bursa'da ise 13:07'de kılınacak.

Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları - 4

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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