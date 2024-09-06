Cuma namazı vakitleri 6 Eylül: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, Adana... İl il cuma mesajları
Cuma namazı vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Bulundukları ilde namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İ
Eylül ayının ilk cuma namazı vakitleri için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet tarafından paylaşılan takvimle il il cuma namazı saatleri belli oldu.