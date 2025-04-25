Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri)
Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu haftada dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün cuma namazına giderek ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki 25 Nisan tarihli cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.
Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, tüm İslam camiasının merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren cumalarını tebrik eden vatandaşlar, öğle saatlerinde de namazlarını kılmaya gidiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.