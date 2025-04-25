Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri)

Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu haftada dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bugün cuma namazına giderek ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki 25 Nisan tarihli cuma namazı vakitlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.

Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri) - 1

Cuma namazının saat kaçta kılınacağı, tüm İslam camiasının merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren cumalarını tebrik eden vatandaşlar, öğle saatlerinde de namazlarını kılmaya gidiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? İşte il il cuma namazı saatleri.

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Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri) - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bugün cuma namazı vakitleri şöyle olacak; İstanbul 13:07, Ankara 12:52, İzmir 13:14

Tüm illere ait namaz vakitleri bilgisini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri) - 3

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Genellikle, cuma namazı hutbe (vaaz) ve iki rekât farz namazdan oluşur. Bu süreç, ortalama olarak 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Süresi, imamın hutbe ve namazdaki uygulamalarına, cemaatin yoğunluğuna ve ek namazların kılınıp kılınmamasına bağlı olarak değişebilir.

Cuma namazı, ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürer ve başlangıç saatine bağlı olarak bitiş saati değişiklik gösterir. Namazın süresi, imamın uygulamaları, hutbenin uzunluğu ve cemaatin katılımına bağlı olarak kısalabilir veya uzayabilir.

Cuma namazı vakti 25 Nisan: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne kadar sürer? (İl il cuma namazı saatleri) - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

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