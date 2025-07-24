Cuma namazı vakti 25 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

25 Temmuz 2025 tarihine yaklaşırken, İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Cuma gününe dair ibadet hazırlıkları da başladı. Müslümanlar için manevi anlamı oldukça derin olan bu mübarek günde, Cuma namazının vakti vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren gündemdeki yerini almış olacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.

Cuma namazı vakti 25 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her il için ayrı ayrı açıkladığı namaz vakitleri doğrultusunda, Cuma namazı saatleri Türkiye genelinde farklılık gösteriyor. Yaşadıkları şehre göre camilere gitmek isteyen vatandaşlar, bölgesel vakit bilgilerini öğrenmek için Diyanet’in resmi web sitesinden namaz vakitlerine bakabiliyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı vakti 25 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Buna göre; Cuma namazı 25 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da 13.16, Ankara'da 13.00, İzmir'de 13.23, Adana'da 12.50 ve Bursa'da ise saat 13.15'te kılınacak.

25 TEMMUZ İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

Cuma namazı vakti 25 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri - 3

CUMA NAMAZI HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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