Cuma namazı vakti 25 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
25 Temmuz 2025 tarihine yaklaşırken, İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Cuma gününe dair ibadet hazırlıkları da başladı. Müslümanlar için manevi anlamı oldukça derin olan bu mübarek günde, Cuma namazının vakti vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusu, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren gündemdeki yerini almış olacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her il için ayrı ayrı açıkladığı namaz vakitleri doğrultusunda, Cuma namazı saatleri Türkiye genelinde farklılık gösteriyor. Yaşadıkları şehre göre camilere gitmek isteyen vatandaşlar, bölgesel vakit bilgilerini öğrenmek için Diyanet’in resmi web sitesinden namaz vakitlerine bakabiliyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri.