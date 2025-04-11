Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi
Soğuk hava, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Cuma ve cumartesi günleri soğuk ve yağışlı hava hakim olacak, pazar gününden itibaren ise Marmara genelinde ve İstanbul'da güneş görülecek. Diğer yandan birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar uyarısı nedeniyle Ankara'da bugün okullar tatil edildi.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Soğuk ve yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.
Cuma ve cumartesi günleri soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, pazar günü Marmara bölgesi güneşe kavuşacak. Ancak soğuk ve yağmurların İç ve Doğu Anadolu'da birkaç gün daha etkisini davam ettireceği öngürülüyor.