Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi

Soğuk hava, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Cuma ve cumartesi günleri soğuk ve yağışlı hava hakim olacak, pazar gününden itibaren ise Marmara genelinde ve İstanbul'da güneş görülecek. Diğer yandan birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar uyarısı nedeniyle Ankara'da bugün okullar tatil edildi.

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Soğuk ve yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

Cuma ve cumartesi günleri soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, pazar günü Marmara bölgesi güneşe kavuşacak. Ancak soğuk ve yağmurların İç ve Doğu Anadolu'da birkaç gün daha etkisini davam ettireceği öngürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 3

SOĞUK VE DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 4

BAŞKENTTE EĞİTİME ARA

Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 5

25 İLE SARI KODLU UYARI

25 ile sarı kodlu uyarılar yapıldı. 

Kar uyarı yapılan iller: Amasya, Tokat, Ordu, Samsun 

Kar ve rüzgar uyarısı: Bolu, Ankara, Karabük 

Rüzgar uyarısı: Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir

Yağmur, kar ve rüzgar uyarısı: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu yağmur, kar ve rüzgar uyarısı

Kar ve yağmur uyarısı: Sakarya 

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 6

CUMA HAVA DURUMU

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 7

CUMARTESİ HAVA DURUMU

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 8

PAZAR HAVA DURUMU

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 9

PAZARTESİ HAVA DURUMU

Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek, birçok ilde kar alarmı verildi - 10

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