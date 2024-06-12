Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)
Aşırı sıcak hava batıda Cuma gününe kadar kalacak, İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklık 8 derece birden düşecek. doğu bölgelerde ise Cuma'dan itibaren çok daha sıcak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunurken, saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 30 derecenin üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava biraz serinleyecek.