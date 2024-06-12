Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu