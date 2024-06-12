Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)

Aşırı sıcak hava batıda Cuma gününe kadar kalacak, İstanbul'da Cumartesi günü sıcaklık 8 derece birden düşecek. doğu bölgelerde ise Cuma'dan itibaren çok daha sıcak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunurken, saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 30 derecenin üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava biraz serinleyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 2

Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece. Güneş çarpması tehlikesi en yüksek seviyede.

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 3

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 6
Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 9
Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 11
Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 13

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 15

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 16

12 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 17

13 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 18

14 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 19

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 20

16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

Cumartesi biraz serinlik geliyor: İstanbul 8 derece düşecek (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 21
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