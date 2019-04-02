1 31 Mart akşamı seçimlerin ardından Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'de seçim analizleri yapıldı. 31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, balkon konuşması öncesinde partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı kabine üyeleri ve genel başkan yardımcıları ile toplantı yaptı.

3 Hürriyet gazetesinin haberine göre, balkon konuşması sonrasında da devam eden ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Erdoğan'ın moralinin yüksek olduğu belirtildi.

4 Erdoğan, AK Parti'nin kaybetmediğini vurguladı ve kaybedilen şehirler için rapor hazırlanmasını istedi.

5 Cumhurbaşkanı'nı en çok Ağrı ve Şırnak'ta alınan yüksek oylar sevindirdi.



6 Erdoğan, Ankara'da bütün sandıklarda, İstanbul'da 16 ilçede ve ayrıca Isparta, Karabük, Iğdır, Karaman, Kars'ın da aralarında olduğu kıl payı kaybedilen illerde itiraz başvurusu yapılmasını istedi.

Ankara'da yaklaşık 80 bin, İstanbul'da ise yaklaşık 290 bin geçersiz oyun seçimin seyrini değiştirebileceği değerlendirildi.



7 Erdoğan'a sunulan ilk raporda, sonuçlarda yanlış aday tercihi, adayların kendini iyi anlatamaması ve ekonomik gidişatın etkili olduğu savunuldu.

8 'BAŞKANLIK ONLARDA KONTROL BİZDE' Haberde ayrıca, yerel seçim sonuçlarının MHP tarafında memnuniyet yarattığı belirtildi. 2014'te 173 belediyeye sahip olan MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 1 büyükşehir, 10 il olmak üzere 227 belediye başkanlığı kazandı.

9 Cumhur İttifakı'nın il genl meclislerinde toplam yüzde 60'lık bir oy aldığı belirtilerek başarı vurgusu yapıldı.

10 İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi yerlerin Millet İttifakı'nda olmasından endişe edilmediğini belirten MHP kurmayları, belediye meclislerindeki üstünlüğe dikkat çekerek, "Teminat olarak milletimiz belediye başkanlıklarını vermiş ama kontrolü de Cumhur İttifakı'na vermiş" değerlendirmesini yaptı.