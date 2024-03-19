Cumhurbaşkanı açıkladı: Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024'ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başladı. Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuya ilişkin en net açıklama geldi. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
2024 Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili, bu manevi günleri uzaktaki ailesi ile geçirmek isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman hangi gün başlayacağı ve tatil süresi araştırılıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler...