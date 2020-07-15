Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında önce Beştepe'deki anıta çiçek bıraktı. Ardından Meclis'teki anma törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "15 Temmuz tarihi bir kırılma noktasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 12:32 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 13:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 2
Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte Külliye'den abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 3
Cumhurbaşkanı ardından şehitler için dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 4

Sonrasında TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini anma törenine katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran hainleri TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değil. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir Meclis'tir. Sadece düşmanla değil ihanetle mücadele ederek zafere yürümüş bir Meclis'tir. bu Meclis Polatlı'dan top sesi gelirken de tepesine bomba yağarken de millete hizmet etmeyi sürdürmüş bir Meclis'tir. Böyle bir Meclis mensubu olmaktan şeref duyuyorum.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu Meclis'te yemin ederek görev yapmaktan şeref duyuyorum. 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildi. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal savaşında ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 5

Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk. 

Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.

Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.

15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktası - 11

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