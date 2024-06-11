Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı

İki lider daha sonra genel merkezin girişinde bir kez daha tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özel, içeri geçip görüşmeye başladı.

Görüşmeye CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da eşlik ediyor.

İki isim, görüşmenin kayda geçmesi için notlar tutacak.