Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme saat 16.00’da başladı. Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi. Erdoğan'ı CHP lideri Özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip, görüşmeye geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırk gün sonra ikinci kez bir araya geldi.
Görüşme saat 16.00'da başladı.