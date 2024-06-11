Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme saat 16.00’da başladı. Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi. Erdoğan'ı CHP lideri Özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip, görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırk gün sonra ikinci kez bir araya geldi.

Görüşme saat 16.00'da başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye 18 yıl sonra yaptığı ziyaret öncesinde CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.55'te görüşme için Beştepe'den yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezin kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 5

Erdoğan ve Özel, makam aracının önünde tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 6

İki lider daha sonra genel merkezin girişinde bir kez daha tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özel, içeri geçip görüşmeye başladı.

Görüşmeye CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da eşlik ediyor.

İki isim, görüşmenin kayda geçmesi için notlar tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı - 7

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor.

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