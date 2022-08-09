Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Gecede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Kasapoğlu konuşmasında, "Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini ve gücünü göstermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak." dedi.