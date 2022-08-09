Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 09.08.2022 - 23:34 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 00:43
Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen törenler olimpiyat açılışlarını aratmadı.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte katıldı.
Erdoğan töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.
Tören öncesi Konya Büyükşehir Stadı üzerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timinin gerçekleştirdiği gösteri Konyalıların büyük beğenisini topladı.
Açılış töreni dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konseri ile başladı.
Konserin ardından ses ve ışık gösterileriyle renklendirilen açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Dans gösterileriyle birleştirilen seremonide Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası ortaya konuldu.
Seremoninin ardından 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan ülke olarak Türk Bayrağı askeri törenle göndere çekildi ve ardından İstiklal Marşı söylendi.
Daha sonra geleneksel olarak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılan sporcuların geçiş töreni yapıldı.
56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ülkelerin bayraklarıyla stadı dolduran seyircileri selamladı.
Geçiş törenine katılan Türk sporcular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı.
Açılış töreni İslami Dayanışma Spor Bayrağı'nın aralarında Halil Mutlu'nun da bulunduğu olimpiyat madalyası sahibi Türk sporcular tarafından göndere çekilmesiyle devam etti.
Gecede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Kasapoğlu konuşmasında, "Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini ve gücünü göstermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak." dedi.
Kasapoğlu'nun ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasıyla 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarını resmen başlattı.
Erdoğan, "Bismillahirrahmanirrahim. 5. İslami Dayanışma Spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.
Açılış töreni havai fişek gösterisiyle devam etti.
Atılan havai fişeklerle gökyüzünde renk cümbüşü oluştu.
Tören spor dallarını simgeleyen epigrafların tanıtımıyla sona erdi.