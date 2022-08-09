Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen törenler olimpiyat açılışlarını aratmadı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 09.08.2022 - 23:34 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 00:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 1

'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 2

Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen törenler olimpiyat açılışlarını aratmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 3

Törene Cumhurbaşkanı da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 4

Erdoğan töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 5

Tören öncesi Konya Büyükşehir Stadı üzerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 6

Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timinin gerçekleştirdiği gösteri Konyalıların büyük beğenisini topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 7

Açılış töreni dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konseri ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 8

Konserin ardından ses ve ışık gösterileriyle renklendirilen açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 9

Dans gösterileriyle birleştirilen seremonide 'nin tarihi ve kültürel mirası ortaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 10

Seremoninin ardından 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan ülke olarak Türk Bayrağı askeri törenle göndere çekildi ve ardından İstiklal Marşı söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 11

Daha sonra geleneksel olarak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na katılan sporcuların geçiş töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 12

56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ülkelerin bayraklarıyla stadı dolduran seyircileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 13

Geçiş törenine katılan Türk sporcular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 14

Açılış töreni İslami Dayanışma Spor Bayrağı'nın aralarında Halil Mutlu'nun da bulunduğu olimpiyat madalyası sahibi Türk sporcular tarafından göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 15

Gecede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Kasapoğlu konuşmasında, "Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini ve gücünü göstermenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 16

Kasapoğlu'nun ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasıyla 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarını resmen başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 17

Erdoğan, "Bismillahirrahmanirrahim. 5. İslami Dayanışma Spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 18

Açılış töreni havai fişek gösterisiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 19

Atılan havai fişeklerle gökyüzünde renk cümbüşü oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 20

Tören spor dallarını simgeleyen epigrafların tanıtımıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı - 29

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