Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek



-Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları,

-Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları

-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması

-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekiyor.