Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor

Gençlere sağlanan evlilik desteği miktarı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arası evleneceklere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya çıkacağını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu destekleri kapsamında evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Peki, yeni evlenecekler faizsiz kredi başvurusu nasıl yapabilir, şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 1

Cumhurbakanı Erdoğan, gençlere verilen evlilik kredisinin miktarının arttırılacağını açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 2

Erdoğan, "2026 yılı Ocak ayı itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin TL'ye, diğer durumlarda 200 bin TL'ye çıkartıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 3

48 AY İÇİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA 12 AY ERTELEME

Erdoğan ayrıca, "48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmesi durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 4

150 BİN TL OLARAK UYGULANIYOR

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek

-Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları,

-Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları

-Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması

-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması 

-Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor - 6

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Genç çiftler fona "e-Devlet" yoluyla veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER