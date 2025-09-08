Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor
Gençlere sağlanan evlilik desteği miktarı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arası evleneceklere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya çıkacağını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu destekleri kapsamında evlenmek isteyen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Peki, yeni evlenecekler faizsiz kredi başvurusu nasıl yapabilir, şartlar neler?
