Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede ailenin evini ziyaret etti
15.11.2025 21:29
Son Güncelleme: 15.11.2025 21:34
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da katıldığı törenin ardından depremzede bir aileyi evlerinde ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.
Anadolu Ajansı