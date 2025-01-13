Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söylemiş, ayrıntıların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etmişti. Göktaş'ın "müjde" duyurusu ardından gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada aile yapısının önemine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtmişti. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini açıkladı. İlk çocuk için doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiğini de söyleyen Erdoğan ikinci ve sonraki çocuklar için verilecek yardım miktarını da paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 2

81 İLDE FAİZSİZ KREDİSİ PROJESİNİN AYRINTILARI

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini, bu kapsamda birçok yeni projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçim sürecinde millete söz verdikleri "Aile ve Gençlik Fonu"nu geçen sene deprem bölgesinde başlattıklarını anımsatarak, bu fonla evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 3

Bunu bir adım daha öteye taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonundan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Dünya evine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı-uğurlu olsun, diyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 4

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI PROJELERİ

Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 5

Erdoğan, çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceklerini belirterek, çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı da önemsediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı... - 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun haricinde geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri ve müjdeleri de yıl boyunca ailelerle paylaşacaklarını bildirdi.

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