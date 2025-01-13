Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu: 81 ilde faizsiz kredi, doğum ve çocuk yardımı...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını söylemiş, ayrıntıların 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etmişti. Göktaş'ın "müjde" duyurusu ardından gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aile Yılı" müjdelerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada aile yapısının önemine dikkat çekmek amacıyla 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini belirtmişti. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini açıkladı. İlk çocuk için doğum yardımının 5 bin liraya yükseltildiğini de söyleyen Erdoğan ikinci ve sonraki çocuklar için verilecek yardım miktarını da paylaştı.