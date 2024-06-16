Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya gibi Harem-i Şerif’in de açılışı nasip olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris’teki Okluk Millet Camisi’nde kıldı. Camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi’nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif’in de açılışı bu millete nasip olsun.” dedi. Erdoğan ayrıca birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camisi’nde kıldı.