Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beştepe'de gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Gündeminde Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 2

Gençlere seslenen Erdoğan, "Siz kıymetli arkadaşlarımızın nezdinde yarınlarımızın mimarı geleceğimizin teminatı, türkiye yüzyılının mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

Sizler Türkiye'nin yüzakısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin. 

Şanla ve şerefle yazdığımız, basiretle ve cesaretle süslediğimiz, şevkatle ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur.

Malazgirt önlerinden, İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Milli Mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve direniş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır.

Bu destanlarda en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 3

Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız. Emperyal güçleri hezimete uğrattığımız. Bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz. Bugün dünyanın gıpta ile baktığı zafere giden yolun ilk adımını attık.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadalesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı.

Sevgili genç kardeşlerim. Şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara salih yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 4

Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz.

Şunu bilmenizi isterim. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek.

Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz.

Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 5

Erdoğan, Beştepe'deki buluşmada gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

O sorulardan bir tanesi de "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelikti..

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte her şeyden önce meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı.Ve böylece benim vatandaşım. Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum. Dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 6

Erdoğan'a yeni anayasa çalışmaları da soruldu.

Yeni anayasanın ertelenmesinin söz konusu olamayacağını belirten Erdoğan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söylerken, "Biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasası ile gidemeyiz. Yeni bir anayasa. Ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu - 16
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