Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle buluştu

Gençlere seslenen Erdoğan, "Siz kıymetli arkadaşlarımızın nezdinde yarınlarımızın mimarı geleceğimizin teminatı, türkiye yüzyılının mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.



Sizler Türkiye'nin yüzakısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin.



Şanla ve şerefle yazdığımız, basiretle ve cesaretle süslediğimiz, şevkatle ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur.



Malazgirt önlerinden, İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Milli Mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve direniş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır.



Bu destanlarda en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir.