Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladığı ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.