Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NEW YORK PRGRAMI

Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una hitap edecek olan Erdoğan'ın, göçmenler, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

BM'nin yapısında değişiklik yapılmasına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini de tekrarlayacağı değerlendiriliyor.



Erdoğan, New York programı kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve iş insanı Elon Musk gibi bir dizi isimle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca yatırımcılarla da bir araya gelecek.



Cezayir ve Polonya cumhurbaşkanı ile görüşecek olan Erdoğan, İtalya, İsrail ve Yunanistan başbakanlarını da kabul edecek, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak.