Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladığı ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin New York şehrine geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 3

TÜRKEVİ ÖNÜNDE VATANDAŞLARDAN KARŞILAMA

New York'ta bulunan Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sayıda vatandaş ve basın mensubu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 gün sürecek yoğun New York mesaisinde ilk olarak Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 5

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladığı ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de - 6

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NEW YORK PRGRAMI

Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una hitap edecek olan Erdoğan'ın, göçmenler, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

BM'nin yapısında değişiklik yapılmasına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini de tekrarlayacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan, New York programı kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve iş insanı Elon Musk gibi bir dizi isimle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca yatırımcılarla da bir araya gelecek.

Cezayir ve Polonya cumhurbaşkanı ile görüşecek olan Erdoğan, İtalya, İsrail ve Yunanistan başbakanlarını da kabul edecek, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak.

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