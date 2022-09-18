Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Haberler - DHA 18.09.2022 - 12:26
Cumhurbaşkanı Central Park'ta, büyük ilgi ile karşılaştı.
Parkta yürüyüş yapanlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafları çektirdi.
Erdoğan'ın Central Park yürüyüşüne, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da eşlik etti.
Erdoğan, 20 eylül salı günü Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna hitap edecek.
Cumhurbaşkanı, ABD programı kapsamında İsrail, İngiltere ve Japonya başbakanlarını kabul edecek.
Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ve Ürdün Kralı ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.