Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Millet Genel Kurulu toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, New York'ta Central Park'ta yürüyüş yaptı.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 12:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı - 1

Cumhurbaşkanı Central Park'ta, büyük ilgi ile karşılaştı.

Parkta yürüyüş yapanlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı - 2

Erdoğan'ın Central Park yürüyüşüne, 'nin Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı - 3

Erdoğan, 20 eylül salı günü Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı - 4

Cumhurbaşkanı, ABD programı kapsamında İsrail, İngiltere ve Japonya başbakanlarını kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı - 5

Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ve Ürdün Kralı ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER