Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu
23.04.2026 16:37
Son Güncelleme: 23.04.2026 16:44
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Beştepe'de çocuklarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.
Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı.
Çocuklar yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yazılan kitabı okuyacağını söyleyerek kabul etti.
Bu duygu yüklü anlar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu ve duygulandığı görüldü.
OKUL SALDIRILARI
"Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına değinerek hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
"23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yürüten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum." diye konuşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim; ışıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz yüzleriniz ve şefkat ile dolu yüreğinizle her biriniz bizim umudumuzsunuz.
Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızla Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım artıyor. Çünkü ilerde bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak.
Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz."