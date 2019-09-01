Cumhurbaşkanı Erdoğan denizde av sezonunu açtı

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insanın rızık kapısı olan denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslar maalesef çok ciddi tehdit altında. Her yıl on binlerce ton plastik atık denizlerimize boca ediliyor. Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimiz de kirleniyor. Balık adeta o naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanlara değil, denizde yaşayan canlılara, balıklara da çok ciddi zararlar veriyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı, naylon kumaşınki 40 yılı, misinanın çözülmesi ise yaklaşık 600 yılı buluyor.

İşin çok daha vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri işte artan bu kirliliktir. Bir diğer önemli sebep ise av yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesidir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasbetmek demektir. Ben hiçbir zaman, hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Denizlerimizi korumak herkesten önce balıkçılarımızın görevidir. Öyle mi? Biz devlet olarak sene başında attığımız adımla ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını yüzde 300 oranında geriletmeyi başardık. Kaçak, kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları da ağırlaştıracağız."