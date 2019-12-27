Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim"in direksiyonuna geçti

''100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİS GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI''

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.