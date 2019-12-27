Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim"in direksiyonuna geçti

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana girişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.
Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'ın beraberindekilerle salondaki yerini almasıyla tören başladı.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katıldı.
Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilinin üretmesi gerektiğini hep dile getiririz.
Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.
Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.
Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.