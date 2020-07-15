Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz

Anadolu Ajansı 15.07.2020 - 12:32 | Son Güncelleme : 15.07.2020 - 17:03
Sonrasında TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini anma törenine katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.
"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran hainleri TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değil. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir Meclis'tir. Sadece düşmanla değil ihanetle mücadele ederek zafere yürümüş bir Meclis'tir. bu Meclis Polatlı'dan top sesi gelirken de tepesine bomba yağarken de millete hizmet etmeyi sürdürmüş bir Meclis'tir. Böyle bir Meclis mensubu olmaktan şeref duyuyorum.
Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu Meclis'te yemin ederek görev yapmaktan şeref duyuyorum. 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildi. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal savaşında ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.
Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta olmak üzere, seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Örgütün sinsi yapısı sebebiyle tespitlerimizi somutlaştırmakta ve etkili tedbir almakta zorlanıyorduk.
Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır.
Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.
15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Bürokrasiden, iş dünyasına kadar her yerde insanlarımız öz güvenle yönlerini geleceğe çevirmişlerdir."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Erdoğan, burada da bir konuşma yaptı.
Konuşmasına "Vatanı, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şehit yakınlarının abideleşen metanetlerine şahit oluyoruz, onlara minnettarlığımı ifade ediyorum. O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı. Devletimizi 40 yıl boyunca habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok kararlı tedbirler aldık. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi ve istihbari unsurları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cu hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlere karşı sizlerin yanında olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üzerindedir ve öyle olmalıdır. Şehitlik ve gazilik bu milletin ortak değerleridir. 15 Temmuz'da tankların arasında kaçıp belediye başkanının evine sığınanların konuyu istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz.
"YIPRATMA ÇABALARINA RAĞMEN..."
Düzenlenen bağış ve kampanyalarla devletimiz gazi ve şehit yakınlarımıza sahip çıkmıştır. gazi ve şehit yakınlarımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 340 milyon lira civarında para toplandı. Yardımların amacına uygun kullanılması için kurduğumuz vakıf, tüm yıpratma çabalarına rağmen, faaliyetlerine devam ediyor.
"NAKDİ DESTEK DEVAM EDECEK"
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla vakfımız kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı, vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık."