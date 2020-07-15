Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'ye dünyayı dar ediyoruz

Sonrasında TBMM'deki 15 Temmuz Şehitlerini anma törenine katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da ülkemize saldıran hainleri TBMM'yi hedef alması rastgele bir tercih değil. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir Meclis'tir. Sadece düşmanla değil ihanetle mücadele ederek zafere yürümüş bir Meclis'tir. bu Meclis Polatlı'dan top sesi gelirken de tepesine bomba yağarken de millete hizmet etmeyi sürdürmüş bir Meclis'tir. Böyle bir Meclis mensubu olmaktan şeref duyuyorum.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu Meclis'te yemin ederek görev yapmaktan şeref duyuyorum. 15 Temmuz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildi. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstiklal savaşında ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız, asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.