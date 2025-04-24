Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.