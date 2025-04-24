Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla biraraya geldi.
İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.