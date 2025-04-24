Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 1

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kağıthane’deki ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarla sohbet etti - 6
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