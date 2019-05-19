Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gençlerle bir araya geldi (Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe de Erdoğan'a eşlik etti)
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.
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1Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi.
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2Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar yemeğinda Arsenal'da oynayan futbolcu Mesut Özil ve model Nişanlısı Amine Gülşe de katıldı.
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3Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından iftara katılan Türk asıllı Alman futbolcu Özil ve nişanlısı Gülşe ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da (sağda) hazır bulundu.
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4Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından gençlerin soruları cevapladı.
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