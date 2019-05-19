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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda gençlerle bir araya geldi (Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe de Erdoğan'a eşlik etti)

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.

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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. 

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar yemeğinda Arsenal'da oynayan futbolcu Mesut Özil ve model Nişanlısı Amine Gülşe de katıldı.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından iftara katılan Türk asıllı Alman futbolcu Özil ve nişanlısı Gülşe ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da (sağda) hazır bulundu.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından gençlerin soruları cevapladı.
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