Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da (G20 Liderler Zirvesi)
Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak Japonya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı 2020 Olimpiyatları için Türkiye'ye özel tasarlanan kimonolu bir kadın karşıladı. Kimononun üstünde Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, peri bacaları, Ertuğrul Firkateyni ve lale motifleri vardı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.
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3Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı 2020 Olimpiyatları için Türkiye'ye özel tasarlanan kimonolu bir kadın karşıladı.
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4Kimononun üstünde Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, peri bacaları, Ertuğrul Firkateyni ve lale motifleri vardı.