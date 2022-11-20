Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası açılış maçını izlemek için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konuk liderlerle ayaküstü görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan verilen resepsiyonda, bir süredir normalleşme adımlarının gündemde olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de ilk kez biraraya geldi.
Ankara-Kahire hattında ipler, 2013 yılında dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.
Türkiye-Mısır ilişkileri maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.
8 yıl sonra normalleşme sürecine girildi..
2021'in Mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki Mısır heyeti ile Kahire'de görüştü.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Mısır heyeti Türkiye'ye geldi.
Normalleşme süreci kapsamında görüşmeler sürerken, iki ülke arasındaki en üst düzey görüşme Doha'da gerçekleşti.
Dünya Kupası'nın açılış maçını izlemek için Katar'a giden Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'nin yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaşarak sohbet etti.