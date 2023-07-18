Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turu devam ediyor. Erdoğan, dünkü Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.