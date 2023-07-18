Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Katar Emiri'ne Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turu devam ediyor. Erdoğan, dünkü Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 2

Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 3

Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 5

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 6

Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 8

Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 9

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 10

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'da - 11

ERDOĞAN DÜN DE SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmişti.

Erdoğan, Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılanmış, heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens'e yerli otomobil TOGG hediye etmişti

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