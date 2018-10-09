Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

"Aziz şehitlerimiz, Galiçya Cephesi'nde verdiğiniz destansı mücadeleden bir asır sonra Cumhurbaşkanı olarak Macaristan'a düzenlediğim resmi ziyaret vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Siz şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza sahip çıkıyor, ekonomide, savunma sanayinde, üretim ve diplomaside Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Dostumuz ve stratejik ortağımız Macaristan'la iş birliğimizi her alanda ileriye taşıyoruz. Ruhunuz şad olsun."