Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan temaslarının ikinci gününde Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı, Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Galiçya Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.
-
1Macaristan'daki programları çerçevesinde Başbakan Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Kahramanlar Meydanı'na geçti.
-
2Burada bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
GÜL BABA TÜRBESİ'NİN AÇILIŞI
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
EMİNE ERDOĞAN'DAN MACAR KÜLTÜR EVİ'NE ZİYARETCumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan de, Macaristan ziyareti kapsamında Macar Kültürevi'ni ziyaret etti.
-
25Macar Kültür Evi'nde çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans gösterilerini izleyen Emine Erdoğan, ardından el sanatları atölyesini gezdi.
-
26Macar kültür ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de gezen Emine Erdoğan, Türk kültür kurumları ile iş birliği yaparak ortak kültürel değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.
-
27Emine Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gül Baba Türbesi'nin açılışına katıldı.
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
GALİÇYA TÜRK ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Galiçya Türk Şehitliği'ne geçti. Erdoğan, burada Türk ve Macar milli marşlarının dinlenilmesinin ardından anıta çelenk bırakarak dua okudu.
-
33
Daha sonra şehitlik özel defterini imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:
-
34
"Aziz şehitlerimiz, Galiçya Cephesi'nde verdiğiniz destansı mücadeleden bir asır sonra Cumhurbaşkanı olarak Macaristan'a düzenlediğim resmi ziyaret vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Siz şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza sahip çıkıyor, ekonomide, savunma sanayinde, üretim ve diplomaside Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Dostumuz ve stratejik ortağımız Macaristan'la iş birliğimizi her alanda ileriye taşıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
-
35Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43