Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından yol güzergahında makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Daha sonra Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.
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2Erdoğan, cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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3Erdoğan, yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet etti.
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4Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmayarak makam aracından inip, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.
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