Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracıyla yeni otoyolda

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı törenin ardından yolda makam aracını kullandı.

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Anadolu Ajansı 22.02.2020 - 17:26

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.



Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, "İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek" dedi.

Bakan Turhan ise konuşmasında yolun özelliklerine değindi. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 56 kilometre otoyol ve 40 kilometre bağlantı yolu ile 96 kilometre olduğunu ve yapım tutarının 445 milyon euro olduğunu kaydeden Turhan, İzmir-İstanbul otoyoluna entegre olarak kentin kuzeyindeki otoyolun gidiş geliş 3 şerit olduğunu dile getirdi. Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yolun da çelik yol ile korunduğuna işaret eden Turhan, yolun vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyolda makam aracını kullandı.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması gibi hedeflerle hizmete alınan Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul, İzmir-Manisa, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme otoyollarını birbirine bağlayacak ve transit trafik akışını şehir içi trafiğinden uzaklaştıracak, İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projelerini de kara yolu ile destekleyecek.

Kuzey Ege Otoyolu, 56 km otoyol, 40 km bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğa sahip. Akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle donatılan otoyol, 7 istasyonda 32 çıkış ve 24 giriş tesisi ile hizmet verecek.

Otoyol ile İzmir-Menemen-Aliağa ve Çandarlı'da şehir trafiğinin azaltılması, zaman ve akaryakıt tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.