Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içerisinde daima bu birliğinizi, beraberliğinizi inşallah süratlendirip ev ev dolaşmak suretiyle kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum.Size güveniyorum.

Onun için bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep beraber inşallah Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız. Müsaadenizle hem taziye evine uğramak istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden yarın da inşallah cenaze merasiminde inşallah camimizde bir arada oluruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum" ifadelerini kullandı.