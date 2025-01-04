Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Rize'deki konresine katılmak üzere memleketi Rize'ye geldi. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, "AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun ve Ordu’daki Olağan İl Kongrelerinin ardından memleketi Rize’ye geldi.