Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katışan kişi sayısını açıkladı
Anadolu Ajansı
Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor.
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1Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor.
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2AKM Hipodrom'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'ne katılmak için çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren alanı doldurdu.
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3Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak seçmeni selamladı.
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4Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde bir araya geldi.
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5Mitingde konuşan Erdoğan "Sordum şu sıralar hipodromda ne kadar insan var dedim Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Ankara biz 31 Mart'a hazırız diyor" dedi.
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6Büyük Ankara Mitingi için 105 bin metrekarelik alan ayrıldı. Çalışmalar 10 gün önce başladı. 350 kişilik bir ekip hummalı şekilde çalıştı.
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