NTV

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge katışan kişi sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı

Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor.

  • 1

    Cumhur İttifaki İzmir'den sonra ikinci büyük mitingini Ankara'da yapıyor.
  • 2

    AKM Hipodrom'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'ne katılmak için çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren alanı doldurdu.
  • 3

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak seçmeni selamladı.
  • 4

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesinde bir araya geldi.
  • 5

    Mitingde konuşan Erdoğan "Sordum şu sıralar hipodromda ne kadar insan var dedim Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Ankara biz 31 Mart'a hazırız diyor" dedi.
  • 6

    Büyük Ankara Mitingi için 105 bin metrekarelik alan ayrıldı. Çalışmalar 10 gün önce başladı. 350 kişilik bir ekip hummalı şekilde çalıştı.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

  • 44

  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

  • 53

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin