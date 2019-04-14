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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.
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    Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı.
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    Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı.
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    Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.
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