Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı.
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1Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.
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2Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı.
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3Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı.
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4Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.