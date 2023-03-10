Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim açıklamasını saat kaçta yapacak? Seçim tarihi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında

Milyonların beklediği gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında duyurduğu seçim açıklamasını bugün yapacak ve tarihi milyonlarla paylaşacak. Vatandaşlar şimdi belirtilen saati bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 116. maddesine dayanarak alacağı karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.