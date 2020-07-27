Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 69 puanla tamamlayan Medipol Başakşehir Kulübü yönetimi ile birlikte teknik heyet ve futbolcuları Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Futbol kulübü tarafından emekli edilen 12 numaralı forma bu ziyarette Erdoğan'a hediye edildi.
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DHA 27.07.2020 - 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Gümüşdağ ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.
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