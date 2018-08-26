Cumhurbaşkanı Erdoğan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Ziyareti sonrasında mezarlık önünde toplanan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Ahlat'tan Malazgirt'e yürüdüğünü belirtti.

"Şimdi biz de buraya geldik burada 200'e aşkın o kahramanları ki toplamda rakam çok büyük şöyle bir Fatiha ile analım istedik ve buradaki çalışmalarımızı da hızlandıralım istedik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımızla beraber buradayız. Buradan Malazgirt'e geçeceğiz. Malazgirt'te şu anda on binler var. Sizden özellikle bir başka ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" ifadesini kullandı.