Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'taki "Ebedi Şehir" kompleksinde ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 00:47 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 00:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi - 2

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi.

Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Devlet Başkanı , İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi - 4

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi - 5

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak.

'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günkü zirve oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor.

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