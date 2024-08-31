Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer alan bazı sporcular ile Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda derece alan askerleri kabul etti. Erdoğan’ın kabulünde olimpiyatlardaki pozu tüm dünyada viral hale gelen Yusuf Dikeç de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda derece alan bazı sporcular ile 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda derece alan askerleri kabul etti.