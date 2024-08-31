Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yer alan bazı sporcular ile Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda derece alan askerleri kabul etti. Erdoğan’ın kabulünde olimpiyatlardaki pozu tüm dünyada viral hale gelen Yusuf Dikeç de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda derece alan bazı sporcular ile 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda derece alan askerleri kabul etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 2

Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos’ta Almanya’da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 3

Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan ve pozuyla tüm dünyada ünlenen Yusuf Dikeç ile de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 5

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti - 7
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