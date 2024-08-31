Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve keskin nişancıları kabul etti

Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos’ta Almanya’da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.