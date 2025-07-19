Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un yıl dönümünde sporcularla buluştu. Dumansız hava sahası konusunda taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır arasında transfer diyaloğu yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.