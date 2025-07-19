Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu

Milli Futbolcu Kaan Ayhan, hem ailesinin hem de futbolun kendisini sigaradan uzak tuttuğu için şanslı hissettiğini belirterek, bu yüzden kendisini bir örnek olarak gördüğünü kaydetti.

Kendi çocukları ile genç sporculara örnek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, hala stadyumlarda fazlasıyla sigara tüketimi ve onunla birlikte oluşan olumsuz şartlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaan Ayhan, "Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da işte stattaki seyircilerimiz de hava kalitesini biraz daha yükseltebilirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz, çok güzel futbol olacak ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğun var" sorusu üzerine Kaan Ayhan 2 cevabını verdi. Bunu üzerine Erdoğan, "Maşallah. Ama durmak yok değil mi? yola devam." dedi.

Ayhan, çocuklarının yaşlarının 1 ve 3 olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.