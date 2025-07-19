Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un yıl dönümünde sporcularla buluştu. Dumansız hava sahası konusunda taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır arasında transfer diyaloğu yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

TÜTÜNLE MÜCADELE KANUNU YILDÖNÜMÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 2

Milli Futbolcu Kaan Ayhan, hem ailesinin hem de futbolun kendisini sigaradan uzak tuttuğu için şanslı hissettiğini belirterek, bu yüzden kendisini bir örnek olarak gördüğünü kaydetti.

Kendi çocukları ile genç sporculara örnek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, hala stadyumlarda fazlasıyla sigara tüketimi ve onunla birlikte oluşan olumsuz şartlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaan Ayhan, "Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da işte stattaki seyircilerimiz de hava kalitesini biraz daha yükseltebilirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz, çok güzel futbol olacak ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğun var" sorusu üzerine Kaan Ayhan 2 cevabını verdi. Bunu üzerine Erdoğan, "Maşallah. Ama durmak yok değil mi? yola devam." dedi.

Ayhan, çocuklarının yaşlarının 1 ve 3 olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 3

Milli Tekvandocu Fatma Zehra Akyazıcı, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ettiğini ve başarılarını disiplinli bir hayata ve tüm bağımlılıklardan uzak durmaya borçlu olduğunu belirterek, "Bazı yaşıtlarımın çok küçük yaşlarda elektronik sigaralarla tanıştığını ve bağımlılığa adım attıklarını görüyorum. Bu ömür boyu sürecek bir tutsaklık demek ama bu tuzağa düşmek istemiyoruz. Sizin liderliğinizde bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Yılmaz'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine sağ bekte oynadığını belirterek, "Yaşıtlarımın birçoğu elektronik sigara ya da nargileyle tanışıyor. Sosyal medya, dijital içerikler, renkli ambalajlar... Tütün endüstrisi bizlerin aklını hedef alıyor. Sigara bütün bağımlılıkların giriş kapısı, illegal bağımlılıkların kapısını aralıyor. Aslında bu gençlerin hayatları ondan sonra kararmaya başlıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda teknik direktör Burak Yılmaz'a da söz verdi.

Yılmaz, "Bu kardeşlerimizin hepsinin kökeninde spor olduğunun farkındayız. Hemen hemen her daldan sevgili sporcularımız burada. En önemlisi de sigarayla mücadeleye spor alt yapılı, spor kökenli kardeşlerimizin dikkat çekmesi ve bu konuda bir savaş başlatması tabi ki beni de çok mutlu etti." dedi.

Hayatının futbol topuyla geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Hayatımızı bize futbol topu kazandırdı ama statlarda spor yapan sevgili futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde kesinlikle sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 5

Erdoğan, katılımcılardan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada, esprili şekilde "Nee.. Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." ifadesini kullandı.

Avusturya kampından bu sabah geldiğini belirten Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum." dedi.

Sanuç, sigaranın tribünlerden uzaklaştırılmasının, futbolculara çakmak atılmasının da önüne geçeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 6

UĞURCAN ÇAKIR'LA TRANSFER DİYALOĞU

Futbolcu Uğurcan Çakır da sigarayı dedesini KOAH'tan kaybettiği için hiç sevmediğini aktardı.

Çakır, tütün ürünlerinin televizyonlarda propagandasının yapıldığını belirterek, "Bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz, engellenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır ile Erdoğan arasında bir transfer diyaloğu da yaşandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir yere gitmiyor musun?" sorusuna Çakır, "Vallahi şu anlık bilmiyorum, nasip diyelim." sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla buluştu - 7

BURAK YILMAZ'DAN DUMANSIZ STAT TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda teknik direktör Burak Yılmaz'a da söz verdi.

Yılmaz, "Bu kardeşlerimizin hepsinin kökeninde spor olduğunun farkındayız. Hemen hemen her daldan sevgili sporcularımız burada. En önemlisi de sigarayla mücadeleye spor alt yapılı, spor kökenli kardeşlerimizin dikkat çekmesi ve bu konuda bir savaş başlatması tabi ki beni de çok mutlu etti." dedi.

Hayatının futbol topuyla geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Hayatımızı bize futbol topu kazandırdı ama statlarda spor yapan sevgili futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde kesinlikle sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER