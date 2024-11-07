Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor

"ÜYELER GEREKLİ DÖNÜŞÜMLERİ SAĞLAMALI"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, "Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle Ak Sakallılar'ın koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek." dedi.