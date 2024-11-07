Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde geçtiğimiz Eylül ayında uzlaşı sağlandı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alfabe üzerinde ortak uzlaşının sağlandığını hatırlattığı konuşmasında bu kararın tarihi bir adım olduğunun altını çizdi. Peki Ortak Türk Alfabesi nedir, ne zaman kullanılacak? Ortak Türk Alfabesi'nde kaç tane harf var? İşte, Türkiye'de kabul edilmesi halinde 29 harfe eklenecek 5 yeni harf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor - 1

Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında Ortak Türk Alfabesi projesi üzerinde anlaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor - 2

"ÜYELER GEREKLİ DÖNÜŞÜMLERİ SAĞLAMALI"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle Ak Sakallılar'ın koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması Eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor - 3

ALFABEYE 5 YENİ HARF EKLENMESİ PLANLANIYOR

İlk olarak 1991 yılında başlatılan çalışmalar ile Türk ülkelerinin ortak bir alfabe kullanması planlanmış ve 29 harften oluşan Türk alfabesine 5 yeni karakterin eklenmesi tavsiye edilmişti.

Geçen aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile mevcut alfabeye ek olarak Q, X, W, N, Ä harflerinin eklenmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor - 4

ORTAK TÜRK ALFABESİ NE ZAMAN KULLANILACAK?

Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik eden, dil mirasını koruyan tarihi nitelikteki Ortak Türk Alfabesi kararının uygulanması ve desteklenmesi için ilgili kurumlara çağrı yapılırken alfabenin 2026 yılında kullanılmaya başlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor - 5

ORTAK TÜRK ALFABESİNİ HANGİ ÜLKELER KULLANACAK?

Ortak alfabeyi kullanacak ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, KKTC ve Özbekistan yer alıyor.

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