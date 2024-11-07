Cumhurbaşkanı Erdoğan "tarihi bir adım" dedi! Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaşı sağlandı, 34 harften oluşuyor
Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde geçtiğimiz Eylül ayında uzlaşı sağlandı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alfabe üzerinde ortak uzlaşının sağlandığını hatırlattığı konuşmasında bu kararın tarihi bir adım olduğunun altını çizdi. Peki Ortak Türk Alfabesi nedir, ne zaman kullanılacak? Ortak Türk Alfabesi'nde kaç tane harf var? İşte, Türkiye'de kabul edilmesi halinde 29 harfe eklenecek 5 yeni harf...
Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında Ortak Türk Alfabesi projesi üzerinde anlaşıldı.