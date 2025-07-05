Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TOGG'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TOGG'un yeni modelini denedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TOGG'un yeni modelini denedi.
Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.
Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli T10F yaz aylarında satışa çıkacak.
WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.
T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.
Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.
Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.