Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TOGG'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TOGG'un yeni modelini denedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEST SÜRÜŞÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı - 2

Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı - 3

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı - 4

T10F YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, ikinci modeli T10F yaz aylarında satışa çıkacak. 

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı. 

T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modelini kullandı - 5

Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde araç, harici cihazlara enerji aktarımı sağlayarak bir güç kaynağına dönüşebiliyor.

Aracın yazılım ve menzil performansı gerçek yol koşullarında test edilirken, satış süreci için de hazırlıklar tamamlanmak üzere.

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