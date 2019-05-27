NTV

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla oruç açtı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

  • 1

    Zeytinburnu sahiline gelen Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.
  • 2

    Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.
  • 3

    Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
  • 4

    Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.
  • 5

    Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.
  • 6

    Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
  • 7

  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin