Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla oruç açtı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
-
1Zeytinburnu sahiline gelen Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.
-
2Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.
-
3Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
-
4Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.
-
5Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.
-
6Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
-
7
-
8
-
9