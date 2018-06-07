Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Beştepe'de gençlerle sahur yaptı
Anadolu Ajansı, NTV Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yeni sistemde iki bakanlığın birleştirileceğini söyledi.
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Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında gençelere sahur daveti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, külliyeye giden gençlere sürpriz yaparak programa katıldı. Öğrencilerle öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, gençlerin sorularına da yanıt verdi.
Erdoğan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de değindiği programda, yeni sistemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini söyledi.
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2Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı sahur daveti...
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3Sosyal medyadan canlı yayınlanan sahur davetinin sürprizi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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4Gençlerle yakından ilgilenen Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sahur yemeğinden sonra da gençlerin sorularını yanıtladı.
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"O zaman sen listeyi hazırla"Erdoğan, bir öğrencinin, arkadaşlarıyla Erasmus'a nasıl gidiliyorsa Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarına da gidip gönüllü çalışma talebine ilişkin, "O zaman sen listeyi hazırla. Listeyi hazırladıktan sonra kimler katılmak istiyorsa bunları öğrenelim. Ondan sonra da eşim, şahsım bununla ilgili girişimlerde bulunuruz." yanıtını verdi.
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"Biz 'dürüst olalım' diyoruz"Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:
"Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü
vermeyelim."
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"İki kere iki dört, yalan söylüyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine ilişkin şunları kaydetti:
"Ben, Bay Kemal değilim. Bay Kemal ne diyor? 'Atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım' diyor. İnanın iki kere iki dört, yalan
söylüyor. Biz gelmeden önce, bunca yıldır iktidarda oldukları zaman, CHP'yi söylüyorum, acaba niye bizim okullarımızda sınıflarımız boştu,
öğretmenlerimiz yoktu? Bizim nice derslerimiz boş geçerdi."
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Diş hekimliği fakültesinde staj döneminde öğrencilerden alınan malzeme paralarının da sorulduğu Erdoğan, “Ben bunu bilmiyordum. Bunu YÖK ile de görüşeceğim. Bir defa öğrencinin oradaki kullandığı malzemenin ücretini öğrenciden almak gibi sefil duruma düşmedi Türkiye.” dedi.
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Erdoğan basın özgürlüğüne yönelik eleştirilere de yanıt verdi:"Bir gazetecinin özgürlüğü nereye kadardır? Bir başkasının özgürlük alanına kadardır. Benim şahsımı, ailemi her türlü hakaretlerle yerin dibine sokan bir gazeteci yasalar içerisinde eğer tutuklanıyorsa, siz ona hala gazeteciliğin özgürlüğümü mü diyeceksiniz?"
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