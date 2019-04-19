Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu eski İTO başkanının cenazesinde
Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de yer aldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, ardından Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
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Törene Erdoğan'ın ile birlikte TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de cenaze namazını kıldı.
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Şahinoğlu'nun yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, cami çıkışında, önceki gün mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.
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5Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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